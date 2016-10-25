 Keyfini çıkart!.. – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Keyfini çıkart!..

    Keyfini çıkart!..
    Toto 3. .Grup'ta yer alan Dersimspor'un teknik direktörü Mehmet Birinci, "Fazla hayalci olmak gerekmez, elimizden geleni yapacağız. 'ın gücü belli, bizim gücümüz belli. Dersimspor taraftarına güzel sunabilirsek ne mutlu bize" dedi. Takım kaptanı Emrah Dursun da maçın keyfini çıkaracaklarını söyledi.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:49
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