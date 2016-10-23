 Kocaelispor’a kurtuluş reçetesi – Fotomaç – 23 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’a kurtuluş reçetesi

    Kocaelispor’a kurtuluş reçetesi
    Toto 3. . Grup takımlarından 'un, Kızılyıldız'a olan bonservis borcunun (850 bin euro), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Konut AŞ tarafından ödeneceği bildirildi. Böylece küme düşme tehlikesi bitti.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kocaelispor’a kurtuluş reçetesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.