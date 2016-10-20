 Olaylı maça ceza yağdı – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Olaylı maça ceza yağdı

    Olaylı maça ceza yağdı

    Geçen hafta oynanan Karacabey Birlikspor- maçında çıkan olaylar sebebiyle Karacabey Birlikspor’a bir, Kocaelispor’a ise iki maç seyircisiz oynama cezası verildi.

    Karacabey- maçının son düdüğü ile birlikte Kocaelisporlu Burak Süleyman yaptığı el hareketleri ortamın gerilmesine sebep olmuştu. İki takım futbolcuları ve yöneticileri arasında gerginlik yaşanmıştı. Profesyonel Disiplin Kurulu, Karacabey Birlikspor'u bir resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırdı. Kötü tezahüratın ikinci kez gerçekleşmesinden dolayı Karacabey Birlikspor'un ayrıca 2 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, akredite edilmeyen kişinin akredite alanlarda yer almasından dolayı da takdiren 2 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Hüseyin Korkmaz'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi müsabakadan men ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

    Kocaelispor'un ise 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve kötü tezahürat dolayısıyla da bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. aptığı hareketle olayların başlamasına sebep olan Burak Süleyman'a 5 resmi müsabakadan men ve 3 bin 750 TL para cezası verildi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:20
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