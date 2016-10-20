Olaylı maça ceza yağdı
Geçen hafta oynanan Karacabey Birlikspor-Kocaelispor maçında çıkan olaylar sebebiyle Karacabey Birlikspor’a bir, Kocaelispor’a ise iki maç seyircisiz oynama cezası verildi.
Kocaelispor'un ise 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve kötü tezahürat dolayısıyla da bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. aptığı hareketle olayların başlamasına sebep olan Burak Süleyman'a 5 resmi müsabakadan men ve 3 bin 750 TL para cezası verildi.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:20
- Manchester seni iyi tanır
Toplam 12
Yorum
ihtiyar fenerli Bu gece herşeye rağmen galip geleceğiz inanıyorum hadi Allah yardımcınız olsun gönlümüzden geçen galibiyetle dönün memlekete.
- Beşiktaş gözünü Süper Lig'e çevirdi
Toplam 3
Yorum
ihtiyar fenerli Dün bir yorum yazmıştım Beşiktaşın destanla döneneceğine inanmıştım bunuda gösteren Allaha şükürler olsun bir fenerli olarak gurur duydum.
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 2
Yorum
Veli Kazak 3. gole cok dikkatli baktim, ofsayt degildi. Yavas cekimde cok net belli oluyor. Aboubakar ofsayt degil.
Olaylı maça ceza yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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