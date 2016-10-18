 Tuncay bombası – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Tuncay bombası

    Tuncay bombası

    3. Lig’de zirve yarışı yapan yeşil-siyahlılar, 34 yaşındaki efsanesiyle el sıkıştı. Başkan İsmail Gürses, “Tuncay’a forması giydirmek istiyoruz” dedi.

    Toto 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk adaylarından olan ve her maçını dolu tribünler önünde oynayan Sakaryaspor, flaş bir imzanın peşinde. Yeşil-siyahlılardan 2002'de F.Bahçe'ye transfer olan Tuncay Şanlı, yeniden Tatangalar'la buluşmaya çok yakın. Müjdeli haberi başkan İsmail Gürses verdi. Başkan Gürses, takımının 1-0 yenildiği Elaziz Belediyespor karşılaşması sonrasında transferle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

    'ONUR DUYARIM'
    Gürses, Tuncay Şanlı'nın kadrolarına katılması için görüşmeler yaptıklarını söyleyerek, "İkinci yarıda Tuncay'a Sakaryaspor forması giydirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Son olarak Hindistan Süper Ligi'nde Pune City takımında oynayan milli yıldız şu anda herhangi bir kulüpte forma giymiyor. Tuncay Şanlı geçen hafta 'un 3-0 kazandığı Sancaktepe maçını Nihat Kahveci ile birlikte tribünden izlemişti. 34 yaşındaki golcünün tekrar futbol oynama fikrine sıcak baktığı ve eski takımı için oynamaktan onur duyacağını belirttiği öğrenildi.

    RESMİ AÇIKLAMA
    Tuncay Şanlı, başkan İsmail Gürses ile dün bir görüşme daha yaptı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapan kulüp, "Yarın İngiltere'ye gidip pazar günü dönecek olan Şanlı kararını haftaya açıklayacak" ifadelerini kullandı.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:58
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