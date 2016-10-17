Tuncay Şanlı sahalara geri dönüyor

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, milli futbolcu Tuncay Şanlı'yı ligin ikinci yarısında Sakaryaspor'da görmek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbola Sakaryaspor'da veda etmek isteyen Tuncay Şanlı ile bugün Rüstemler Tesisleri'nde görüşmelere devam edildi. Yarın İngiltere'ye gidip pazar günü dönecek olan Tuncay, başkanımız İsmail Gürses'le tekrar bir araya gelecek. Yaşanacak tüm gelişmeleri büyük Sakaryaspor camiamızla önümüzdeki hafta paylaşacağız."

Sakarya doğumlu olan Şanlı, 2000-2002 yılları arasında Sakaryaspor'da forma giymişti.