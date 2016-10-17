Tuncay Şanlı sahalara geri dönüyor
Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Sakaryaspor'un, eski milli futbolcu Tuncay Şanlı ile transfer görüşmesi yaptığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, milli futbolcu Tuncay Şanlı'yı ligin ikinci yarısında Sakaryaspor'da görmek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbola Sakaryaspor'da veda etmek isteyen Tuncay Şanlı ile bugün Rüstemler Tesisleri'nde görüşmelere devam edildi. Yarın İngiltere'ye gidip pazar günü dönecek olan Tuncay, başkanımız İsmail Gürses'le tekrar bir araya gelecek. Yaşanacak tüm gelişmeleri büyük Sakaryaspor camiamızla önümüzdeki hafta paylaşacağız."
Sakarya doğumlu olan Şanlı, 2000-2002 yılları arasında Sakaryaspor'da forma giymişti.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:35
- Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor
Toplam 15
Yorum
dogrucudavut tek dogru transfer lens. 2 tane daha onun gibi transfer olsa fb her kulvarda zorlar bu hocayla ama atif neustadter falan cacik olmaz
- Atiker Konyaspor'a Azeri hakem
Toplam 1
Yorum
layn azeri hakem lol
- Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor
Toplam 17
Yorum
HAKAN Aynen öyle Aziz yıldırım artık zarar veriyo bu kulube ama farkında değilmiş gibi hareket edip konuyu başka tarafa çekmesini biliyo ama artık yeter olmuyo işte seninle artık bırak git madem Fenerbahçeyi seviyosun gerçekten görelim bakalım gerçek sevgiyi. Advokatın yerine YILMAZ VURALI getirseydin inan daha faydalı ve beraber olurdu. Yazık yazık Fenerbahçeyi şu hale getirenlere, ama şunu sakın unutmayın bu büyük taraftar sizden öyle bir hesap sorarki, altından kalkamaz rezil olursunuz ezilirsiniz, ama Şanlı Fenerbahçem herşeye rağmen dimdik ayakta durur.
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