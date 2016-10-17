Tuncay Şanlı geri dönüyor
Spor Toto 3'ncü Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un Başkanı İsmail Gürses, Tuncay Şanlı'nın kadrolarına katılması için görüşmeler yaptıklarını söyleyerek, "İkinci yarıda Tuncay'a Sakaryaspor forması giydirtmek istiyoruz" dedi.
Sakaryaspor Başkanı İsmail Gürses, yeşil siyahlı ekibin 1-0 yenildiği Elaziz Belediyespor maçı sonrasında transfer görüşmeleriyle ilgili olarak açıklamada bulundu.
Son olarak Hindistan Süper Ligi'nde mücadele eden Pune City takımında forma giyen deneyimli futbolcu Tuncay Şanlı'nın şu anda herhangi bir takımda oynamadığını belirten Başkan İsmail Gürses, Tuncay Şanlı ile görüştüklerini söyledi.
Tuncay Şanlı geçtiğimiz hafta Sakaryaspor'un 3-0 yendiği Sancaktepe Belediyespor maçını Nihat Kahveci ile birlikte tribünden izlemişti.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:55
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
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