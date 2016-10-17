 Tuncay Şanlı geri dönüyor – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Tuncay Şanlı geri dönüyor

    Tuncay Şanlı geri dönüyor

    Toto 3'ncü Lig ekiplerinden 'un Başkanı İsmail Gürses, Tuncay Şanlı'nın kadrolarına katılması için görüşmeler yaptıklarını söyleyerek, "İkinci yarıda Tuncay'a Sakaryaspor forması giydirtmek istiyoruz" dedi.

    Başkanı İsmail Gürses, yeşil siyahlı ekibin 1-0 yenildiği Elaziz Belediyespor maçı sonrasında transfer görüşmeleriyle ilgili olarak açıklamada bulundu.

    Son olarak Hindistan Süper Ligi'nde mücadele eden Pune City takımında forma giyen deneyimli futbolcu Tuncay Şanlı'nın şu anda herhangi bir takımda oynamadığını belirten Başkan İsmail Gürses, Tuncay Şanlı ile görüştüklerini söyledi.

    Tuncay Şanlı geçtiğimiz hafta Sakaryaspor'un 3-0 yendiği Sancaktepe Belediyespor maçını Nihat Kahveci ile birlikte tribünden izlemişti.

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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