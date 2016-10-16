Tuncay Şanlı'ya sürpriz teklif!
Spor Toto 3'ncü Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un Başkanı İsmail Gürses, Tuncay Şanlı'nın kadrolarına katılması için görüşmeler yaptıklarını söyleyerek, "İkinci yarıda Tuncay'a Sakaryaspor forması giydirtmek istiyoruz" dedi.
Sakaryaspor Başkanı İsmail Gürses, yeşil siyahlı ekibin 1-0 yenildiği Elaziz Belediyespor maçı sonrasında transfer görüşmeleriyle ilgili olarak açıklamada bulundu.
Son olarak Hindistan Süper Ligi'nde mücadele eden Pune City takımında forma giyen deneyimli futbolcu Tuncay Şanlı'nın şu anda herhangi bir takımda oynamadığını belirten Başkan İsmail Gürses, Tuncay Şanlı ile görüştüklerini söyledi.
Tuncay Şanlı geçtiğimiz hafta Sakaryaspor'un 3-0 yendiği Sancaktepe Belediyespor maçını Nihat Kahveci ile birlikte tribünden izlemişti.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:23
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Yorum
Muslera Bu takimdan selcuk hamit sabri gitmeli takimi bozuyolar chedjoda ekllenebilir
- ''Yönetim benden iyisini bulacaksa...''
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Muslera İlla benmi gecim kaleye calimidami ben atim oldu golünüzüde ben atim :)
- F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı yok
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Erzurum necati yanar Arkadas ben erzurumdan goruyorum. Kac forvetle oynuyorsunuz takiminniskeleti yanlis en buyuk yanlis yonetim bu saaten sonra ben yonetim futbolcu teknik traktor bilmem sutlarim kansizlar karsinizdaki kim siradan takim bunlar transfer zamani geldimi trilyonlar turkiyede tirilyonluk futbolcu yok varsa sayet milli takim nerede saygilar
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