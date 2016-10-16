Tuncay Şanlı'ya sürpriz teklif!

Sakaryaspor Başkanı İsmail Gürses, yeşil siyahlı ekibin 1-0 yenildiği Elaziz Belediyespor maçı sonrasında transfer görüşmeleriyle ilgili olarak açıklamada bulundu.

Son olarak Hindistan Süper Ligi'nde mücadele eden Pune City takımında forma giyen deneyimli futbolcu Tuncay Şanlı'nın şu anda herhangi bir takımda oynamadığını belirten Başkan İsmail Gürses, Tuncay Şanlı ile görüştüklerini söyledi.

Tuncay Şanlı geçtiğimiz hafta Sakaryaspor'un 3-0 yendiği Sancaktepe Belediyespor maçını Nihat Kahveci ile birlikte tribünden izlemişti.