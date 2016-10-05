 Namağlup puanı yok! – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Namağlup puanı yok!

    Namağlup puanı yok!
    Yaşadığı mali kriz sonrası Toto 3. Lig'e kadar düşen , 3. Grup'ta ilk 5 haftada yenilgi yüzü görmemesine rağmen, daha önce aldığı 9 puan silme cezası nedeniyle henüz puanla tanışamadı. Yöneticiler, "Takım iyi gidiyor" dedi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:52
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