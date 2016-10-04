 Sakaryaspor maça pankartla çıktı – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    maça pankartla çıktı

    Sakaryaspor maça pankartla çıktı
    3. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, evinde 3-0 kazandığı Sultanbeyli Bld. maçına, "T.C Başkanı Recep Tayyip Erdoğan" yazılı pankartla çıktı. Pankartta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söylediği, "Dünya beşten büyüktür" sözünün yer alması dikkat çekti. Yeşil-siyahlılar sahaya çıkarken Cumhurbaşkanı için hazırlanan şarkı da statta çalındı.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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