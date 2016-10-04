Namağlup ama puanı yok
Orduspor, Spor Toto 3. Lig'de ilk 5 haftayı namağlup geçmesine rağmen daha önce aldığı 9 puan silme cezası nedeniyle henüz puanla tanışamadı.
Sezon başında verilen ceza nedeniyle lige -9 puanla başlamak zorunda kalan Orduspor, geride kalan 5 haftada iyi bir performans sergiledi. Grupta namağlup 4 takımdan biri olan Orduspor, 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Bu sonuçların ardından ligde 9 puanla 4. sırada olması gereken Karadeniz ekibi, puan silme cezasına takıldı. Orduspor, 5 hafta sonunda sıfır puanla son sıradan kurtulamadı.
Kayseri Erciyesspor sıfır çekti
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kayseri Erciyesspor da henüz hanesine puan yazdıramadı.
Orduspor gibi bir dönem Spor Toto Süper Lig'de yer alan Kayseri Erciyesspor, ligde çıktığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Kayseri ekibi, böylece profesyonel liglerde Orduspor ile puanı bulunmayan iki takımdan biri oldu.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 16:42
- Komadan çıktı!
Toplam 2
Yorum
Kafa atmak Allah sifalar versin.. Yillarca defansta yuksek toplara kafa atmaktan da olabilir..
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 9
Yorum
respect kardeş sizin olcayda topçu değil ona bakarsan çağırıyo krem frei ya da sinan gümüş olsa daha iyi olcay kim ya
- Volkan sondan ikinci
Toplam 19
Yorum
I.D.33 Ertugrul gibi iyi kalecin var yeterki GÖR !!
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