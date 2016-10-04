Namağlup ama puanı yok

Yaşadığı mali kriz sonrası Spor Toto 3. Lig'e kadar düşen Orduspor , 3. Grup'ta ilk 5 haftada yenilgi yüzü görmemesine rağmen, daha önce aldığı 9 puan silme cezası nedeniyle henüz puanla tanışamadı.

Sezon başında verilen ceza nedeniyle lige -9 puanla başlamak zorunda kalan Orduspor, geride kalan 5 haftada iyi bir performans sergiledi. Grupta namağlup 4 takımdan biri olan Orduspor, 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Bu sonuçların ardından ligde 9 puanla 4. sırada olması gereken Karadeniz ekibi, puan silme cezasına takıldı. Orduspor, 5 hafta sonunda sıfır puanla son sıradan kurtulamadı.

Kayseri Erciyesspor sıfır çekti

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kayseri Erciyesspor da henüz hanesine puan yazdıramadı.

Orduspor gibi bir dönem Spor Toto Süper Lig'de yer alan Kayseri Erciyesspor, ligde çıktığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Kayseri ekibi, böylece profesyonel liglerde Orduspor ile puanı bulunmayan iki takımdan biri oldu.