 Namağlup ama puanı yok – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Namağlup ama puanı yok

    Namağlup ama puanı yok

    , Toto 3. Lig'de ilk 5 haftayı namağlup geçmesine rağmen daha önce aldığı 9 puan silme cezası nedeniyle henüz puanla tanışamadı.

    Yaşadığı mali kriz sonrası Toto 3. Lig'e kadar düşen , 3. Grup'ta ilk 5 haftada yenilgi yüzü görmemesine rağmen, daha önce aldığı 9 puan silme cezası nedeniyle henüz puanla tanışamadı.

    Sezon başında verilen ceza nedeniyle lige -9 puanla başlamak zorunda kalan Orduspor, geride kalan 5 haftada iyi bir performans sergiledi. Grupta namağlup 4 takımdan biri olan Orduspor, 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

    Bu sonuçların ardından ligde 9 puanla 4. sırada olması gereken Karadeniz ekibi, puan silme cezasına takıldı. Orduspor, 5 hafta sonunda sıfır puanla son sıradan kurtulamadı.

    Kayseri Erciyesspor sıfır çekti

    Spor Toto Kırmızı Grup'ta mücadele eden da henüz hanesine puan yazdıramadı.

    Orduspor gibi bir dönem Spor Toto Süper Lig'de yer alan Kayseri Erciyesspor, ligde çıktığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

    Kayseri ekibi, böylece profesyonel liglerde Orduspor ile puanı bulunmayan iki takımdan biri oldu.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 16:42
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