 U19’lar Elit Tur’da – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    U19’lar Elit Tur’da

    U19’lar Elit Tur’da
    19 Yaş Altı Milli Takımı, Ukrayna'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur 13. Grup'taki son maçında ev sahibi Ukrayna'yı 3-1 yendi ve grup lideri olarak Elit Tur'a çıktı. U21 Milli Takımımız ise Slovakya ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na gidemedi.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:11
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