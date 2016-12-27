A.Efes-D.Şafaka: 78-72
Spor Toto Basketbol Ligi'nde 12. haftanın kapanış maçında Darüşşafaka Doğuş'u 78-72 yenen Anadolu Efes, liderliğini sürdürdü. İlk yarıyı 19-18 yenik kapayan Efes, devreyi 41-39 önde geçti. Final periyoduna 53-51 galip giren lider, ligdeki 11. galibiyetini alarak zirveyi bırakmadı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
A.Efes-D.Şafaka: 78-72 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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