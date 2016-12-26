 Potada derbi günü – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Potada derbi günü

    Potada derbi günü
    Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün müthiş bir heyecan yaşanacak. Zirve yarışı yapan iki takım kozlarını paylaşacak. Anadolu Efes, Abdi İpekçi'de Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Lig TV3'den yayınlanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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