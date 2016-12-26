Potada derbi günü
Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün müthiş bir heyecan yaşanacak. Zirve yarışı yapan iki takım kozlarını paylaşacak. Anadolu Efes, Abdi İpekçi'de Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Lig TV3'den yayınlanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
Potada derbi günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.