Bugün 3 maç var
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne bugün 3 maçla devam edilecek. Program şöyle: 16.00 Muratbey Uşak-TOFAŞ (Uşak Üniversitesi), 17.00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank (M. Kemal Atatürk Karşıyaka), 19.00 Fenerbahçe- Trabzonspor MP (Ülker Sports Arena).
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
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