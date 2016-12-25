 Bugün 3 maç var – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Bugün 3 maç var

    Bugün 3 maç var
    'ne bugün 3 maçla devam edilecek. Program şöyle: 16.00 Muratbey Uşak-TOFAŞ (Uşak Üniversitesi), 17.00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank (M. Kemal Atatürk Karşıyaka), 19.00 Fenerbahçe- Trabzonspor MP (Ülker Sports Arena).
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:14
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