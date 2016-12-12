 Ligin kralı Anadolu Efes – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Ligin kralı

    Ligin kralı Anadolu Efes

    Sahasında ’yı konuk eden lacivert-beyazlılar, rakibini rahat yendi. Ligde 9’uncu maçında 8’inci galibiyetini alan , zirvedeki yerini korudu.

    'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi, dün sahasında konuk ettiği 'yı farklı yendi: 96-70. Mücadeleye iyi başlayan lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 26-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de farkı artıran Efes, devreye 47-33 önde girdi. Maç üçüncü periyotta koptu ve skor 79-51 oldu. Son periyot rölantide geçti ve ev sahibi ekip maçı 96-70 kazandı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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