 Üst sıra şekillendi – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Üst sıra şekillendi

    Üst sıra şekillendi
    Basketbol Süper Ligi'nde lider Banvit ile 7. sıradaki P.Karşıyaka arasında sadece 2 galibiyet fark olması müthiş bir heyecan getirdi. Zirvede haftanın kaybını F.Bahçe yaşadı. Euroleague dönüşü sonrası gergin TOFAŞ maçını yitiren Kanarya'da koç Obradovic bu yenilgiye taktik tahtasını parçalayacak kadar kızdı. Preldzic, Aslan'ı sürüklerken, Beşiktaş ve Darüşşafaka çok rahattı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:47
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