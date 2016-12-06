 Daçka’dan 32 sayı fark – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Daçka’dan 32 sayı fark

    Daçka’dan 32 sayı fark
    Basketbol Süper Ligi'nde , İstanbul BBSK karşılaşmasını zorlanmadan kazandı. Euroleague'de de hedeflerini yükseğe koyan Daçka baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 32 sayı farkla 82-50 kazanmayı bildi. David Blatt'ın öğrencileri skor yükünü de paylaştı. Wilbekin 12 sayı kaydederken, Moerman 13 sayı attı. Anderson ise 12 sayılık performans sergilerken, 11 de ribaund aldı ve double-double yaptı.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:07
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