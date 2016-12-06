Daçka’dan 32 sayı fark
Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş, İstanbul BBSK karşılaşmasını zorlanmadan kazandı. Euroleague'de de hedeflerini yükseğe koyan Daçka baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 32 sayı farkla 82-50 kazanmayı bildi. David Blatt'ın öğrencileri skor yükünü de paylaştı. Wilbekin 12 sayı kaydederken, Moerman 13 sayı attı. Anderson ise 12 sayılık performans sergilerken, 11 de ribaund aldı ve double-double yaptı.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Daçka’dan 32 sayı fark haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.