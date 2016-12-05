 Karşıyaka’da flaş gelişme – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Karşıyaka’da flaş gelişme

    Karşıyaka’da flaş gelişme
    takımlarından 'da şok bir gelişme yaşan oyun kurucusu 'ı kadro dışı bıraktı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Dillard'ın takım düzeni dışında hareket etmesi nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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