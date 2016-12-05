 Daçka’nın rakibi Belediye – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Daçka’nın rakibi Belediye

    Daçka’nın rakibi Belediye
    'nde 9. haftanın kapanış maçı ile arasında oynanacak. Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan yayınlanacak.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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