Daçka İBB'yi farklı geçti
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Darüşşafaka Doğuş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 82-50 yendi.
Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş 6. galibiyetini elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 6. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Darüşşafaka Doğuş, Oğuz Savaş ve Clyburn'nün kaydettiği basketlerle mücadelenin 5. dakikasını 12-7 üstün geçti. Ev sahibi takımın ürettiği sayılara McCauley ve Markota ile karşılık veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 8. dakikada farkı iki sayıya (16-14) indirdi. Kalan bölümde rakibine sayı şansı tanımayan ev sahibi ekip, çeyreği 7 sayı farkla (21-14) önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci periyoduna Wanamaker ve Furkan Aldemir'in kaydettiği sayılarla başlayan yeşil-siyahlı ekip, 11-0'lık seri yakaladı ve 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 27-14. İyi savunma yaparak rakibine fazla sayı şansı vermeyen Darüşşafaka Doğuş, Wilbekin'ın üç sayı çizgisinin gerisinden ve Semih Erden'in pota altından ürettiği basketlerle 17. dakikada skoru 38-22'ye taşıdı. Konuk ekip, Uğur Dokuyan, McCauley ve Armand ile isabetler bulsa da etkili oyununu sürdüren Darüşşafaka Doğuş, Anderson'un son saniyede kaydettiği dış atışla soyunma odasına 14 sayı farkla (48-34) üstün gitti.
Üçüncü periyoda Varnado ve Calloway'in basketleriyle giren konuk takım karşısında yeşil-siyahlılar, Anderson, Wanamaker ve Wilbekin'ın isabetleriyle farkın kapanmasına izin vermedi ve 25. dakikayı 54-39 önde geçti. Çeyreğin kalan bölümünde rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, son periyoda 63-42 önde girdi.
Son çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken 35. dakika ev sahibi takımın 73-50 üstünlüğüyle geçildi. Etkili oyununu son dakikalarda da sürdüren Darüşşafaka Doğuş, Anderson, Mehmet Yağmur ve Furkan Aldemir'in kaydettiği sayılarla 9-0'lık seri yakaladı ve karşılaşmadan 32 sayı farkla (82-50) galip ayrıldı.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Aytuğ Ekti, Özlem Yalman, Can Mavisu
Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 12, Bertans 2, Clyburn 8, Anderson 12, Semih Erden 8, Oğuz Savaş 8, Wanamaker 6, Furkan Aldemir 6, Moerman 13, Mehmet Yağmur 7, Metin Türen, Ender Arslan
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 7, Calloway 8, Uğur Dokuyan 2, Varnado 15, Ayberk Olmaz 4, McCauley 5, Markota 6, Mert Çevik 3, Klobucar, Deniz Kılıçlı, Nikolov
1. periyot: 21-14
Devre: 48-34
3. periyot: 63-42
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:31
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 8
Yorum
Ercan Trabzonspor ikinci yarı sahada yoktu rakip düşmüştü bu oyun anlayışı onları coşturdu nediyelimki
- Yasin büyük tepki çekti
Toplam 12
Yorum
özgür Takım ın kondisyoneri kim ya bu futbolcuları antalya maçında yakından izledim.kaslar gevşek sallanıyor.selçuk hiç uyumamış gibi adam geziyor sahada.uyurgezer gibi aldığı her topu geri veriyor.izlerken kanser olacazzz
- "Hedefimiz dünya kulübü Beşiktaş"
Toplam 16
Yorum
REİS TURAN FIKRET ORMAN BEŞİKTAŞİN BAŞINA 10 SENE ÖNCE OLSAYDIN DUNYA KULUBU OLMUŞTUK
Daçka İBB'yi farklı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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