Daçka İBB'yi farklı geçti

Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş 6. galibiyetini elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 6. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Darüşşafaka Doğuş, Oğuz Savaş ve Clyburn'nün kaydettiği basketlerle mücadelenin 5. dakikasını 12-7 üstün geçti. Ev sahibi takımın ürettiği sayılara McCauley ve Markota ile karşılık veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 8. dakikada farkı iki sayıya (16-14) indirdi. Kalan bölümde rakibine sayı şansı tanımayan ev sahibi ekip, çeyreği 7 sayı farkla (21-14) önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna Wanamaker ve Furkan Aldemir'in kaydettiği sayılarla başlayan yeşil-siyahlı ekip, 11-0'lık seri yakaladı ve 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 27-14. İyi savunma yaparak rakibine fazla sayı şansı vermeyen Darüşşafaka Doğuş, Wilbekin'ın üç sayı çizgisinin gerisinden ve Semih Erden'in pota altından ürettiği basketlerle 17. dakikada skoru 38-22'ye taşıdı. Konuk ekip, Uğur Dokuyan, McCauley ve Armand ile isabetler bulsa da etkili oyununu sürdüren Darüşşafaka Doğuş, Anderson'un son saniyede kaydettiği dış atışla soyunma odasına 14 sayı farkla (48-34) üstün gitti.

Üçüncü periyoda Varnado ve Calloway'in basketleriyle giren konuk takım karşısında yeşil-siyahlılar, Anderson, Wanamaker ve Wilbekin'ın isabetleriyle farkın kapanmasına izin vermedi ve 25. dakikayı 54-39 önde geçti. Çeyreğin kalan bölümünde rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, son periyoda 63-42 önde girdi.

Son çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken 35. dakika ev sahibi takımın 73-50 üstünlüğüyle geçildi. Etkili oyununu son dakikalarda da sürdüren Darüşşafaka Doğuş, Anderson, Mehmet Yağmur ve Furkan Aldemir'in kaydettiği sayılarla 9-0'lık seri yakaladı ve karşılaşmadan 32 sayı farkla (82-50) galip ayrıldı.



Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Aytuğ Ekti, Özlem Yalman, Can Mavisu

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 12, Bertans 2, Clyburn 8, Anderson 12, Semih Erden 8, Oğuz Savaş 8, Wanamaker 6, Furkan Aldemir 6, Moerman 13, Mehmet Yağmur 7, Metin Türen, Ender Arslan

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 7, Calloway 8, Uğur Dokuyan 2, Varnado 15, Ayberk Olmaz 4, McCauley 5, Markota 6, Mert Çevik 3, Klobucar, Deniz Kılıçlı, Nikolov

1. periyot: 21-14

Devre: 48-34

3. periyot: 63-42