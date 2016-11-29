 Darüşşafaka coştu – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Darüşşafaka coştu

    Darüşşafaka coştu

    deplasmanda ’ı 25 sayı farkla yendi. Clyburn ile çarpışan hakem Erşan Kartal hastanede tedavi altına alındı.

    'nde Darüşşafaka Doğuş deplasmanda Muratbey Uşak'ı 90-65 yendi. Ev sahibi maça hızlı başladı ancak Daçka oyunda dengeyi sağlayıp ilk periyodu 25-14 önde tamamladı. Üstünlüğünü sürdürden Daçka devreyi de 41-33 önde bitirdi.

    HAKEM KARTAL'IN DURUMU İYİ
    Daçka 3. çeyreği 66-45 önde tamamladı. Konuk takım aradaki farkı koruyup salondan 90-65 galip ayrıldı. Bu arada 14. dakikada Clyburn ile çarpışan hakemi Erşan Kartal'ın durumunun iyi olduğu kaydedildi. Maç iki hakemle tamamlandı.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:14
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