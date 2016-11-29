Darüşşafaka coştu
Darüşşafaka Doğuş deplasmanda Muratbey Uşak’ı 25 sayı farkla yendi. Clyburn ile çarpışan hakem Erşan Kartal hastanede tedavi altına alındı.
HAKEM KARTAL'IN DURUMU İYİ
Daçka 3. çeyreği 66-45 önde tamamladı. Konuk takım aradaki farkı koruyup salondan 90-65 galip ayrıldı. Bu arada 14. dakikada Clyburn ile çarpışan hakemi Erşan Kartal'ın durumunun iyi olduğu kaydedildi. Maç iki hakemle tamamlandı.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 00:14
- Transfer fırtınası
Toplam 21
Yorum
ERAY TS Futbolcu çöplüğüne çevireceksiniz TS'yi. Transfer falan yapmayın. Altyapı ile oynayalım, borcu azaltalım bari. Sonra da defolup gidiniz.
- Tolga Bolt kulübeye
Toplam 10
Yorum
s bu haftaya kadar basarılı grafık cızen bı adamı yedege cekmek ne yın kafasında bu adam kendı vatandasına torpıl yapmakdan başka bir şey değil
- Nazifoğlu'ndan hakem açıklaması
Toplam 47
Yorum
Ua O zaman Aziz'in baya bir ceza alması gerekir düseldorflu
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