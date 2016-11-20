Trabzonspor potada galip

Spor Toto Basketbol Ligi 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor MP, deplasmanda Best Balıkesir'i 76-69 yendi. Maçı baştan sona önde götüren bordo-mavili takım devreyi de 36-28 üstün tamamladı. Karşılaşmanın en skoreri Balıkesir'den 20 sayı kaydeden Randy Culpepper oldu. Trabzonspor'da da Kenny Kadji ve Caleb Green ikilisi 16'şar sayı atıp zaferde önemli rol oynadı.



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