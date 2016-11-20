 Trabzonspor potada galip – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Trabzonspor potada galip

    Trabzonspor potada galip
    Spor Toto Basketbol Ligi 6. hafta mücadelesinde Trabzonspor MP, deplasmanda Best Balıkesir'i 76-69 yendi. Maçı baştan sona önde götüren bordo-mavili takım devreyi de 36-28 üstün tamamladı. Karşılaşmanın en skoreri Balıkesir'den 20 sayı kaydeden Randy Culpepper oldu. Trabzonspor'da da Kenny Kadji ve Caleb Green ikilisi 16'şar sayı atıp zaferde önemli rol oynadı.

    Bugün: 13.00 D. İ. Büyükçekmece- F.Bahçe (Gazanfer Bilge), 16.00 Banvit-A. Efes (Kara Ali Acar).
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
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