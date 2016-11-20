 Karşıyaka zorlandı – Fotomaç – 20 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Karşıyaka zorlandı

    Karşıyaka zorlandı
    Erkekler Basketbol Ligi'nde dün oynanan diğer maçlarda Gaziantep Basketbol deplasmanda karşılaştığı Tofaş'ı 72-87 mağlup etti. Yeşilgiresun Belediyespor da İstanbul BBSK'yı 82-67'lik skorla geçmeyi bildi. Günün son mücadelesinde ise , 'ı 85-75 mağlup etti.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karşıyaka zorlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.