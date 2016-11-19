Karşıyaka, Muratbey Uşak'ı rahat geçti
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Pınar Karşıyaka, Muratbey Uşak'ı 85-75 yendi.
Karşılaşmada 2. dakika 5-5'lik eşitlikle geçildi. Muratbey Uşak'ın Berkay'ın sayısıyla 11-8 üstünlük sağladığı mücadelede, ev sahibi takım Ponitka'nın 8. dakikadaki turnikesiyle skoru 17-17 eşitledi. Konuk takım Berkay ile bulduğu basketle ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.
İkinci periyotta karşılıklı sayılar bulan iki ekipten Pınar Karşıyaka, ilk dakikalarda Summers'in 3 sayılık basketleriyle etkili oldu. Devrenin son 2 dakikasına 35-35 eşitlikle girilirken Pınar Karşıyaka, Ponitka ile kullandığı serbest atışı sayıyı çevirmesiyle ilk yarıyı 39-38 üstün geçti.
Üçüncü periyoda hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, Ponitka'nın sayılarıyla ilk 2 dakikayı 45-39 önde tamamladı. Hücumdaki etkisini sürdüren Pınar Karşıyaka 4. dakikada skoru 53-44'e taşıdı. Muratbey Uşak, Monroe ve Lyons'un sayılarıyla rakibine karşılık verirken, ev sahibi ekip son çeyreğe 60-53 önde girdi.
Son periyotta, Pınar Karşıyaka'nın farkı koruma, Muratbey Uşak'ın ise rakibini yakalayarak öne geçme çabalarıyla süren müsabaka, ev sahibi takımın 85-75 üstünlüğüyle tamamlandı.
Öte yandan, Muratbey Uşak'tan bir oyuncuya tepki gösteren taraftarlar, sahaya yabancı madde atınca maç kısa süre durdu ve anons yaptırıldı.
Salon: Karşıyaka
Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı
Pınar Karşıyaka: Dillard 14, Petway, Muhammed Mustafa Baygül 7, Brown 9, Ponitka 24, Owens 11, Soner Şentürk 4, Summers 16
Muratbey Uşak: Auguste 10, Ali Berent Kavaklıoğlu, Berkay Candan 7, Harrison 18, Freimanis 8, Lyons 13, Görkem Sönmez 6, Kairys 3, Monroe 10
1. Periyot: 18-22
Devre: 39-38
3. Periyot: 60-53
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:04
- "Bizi alakadar etmiyor"
Toplam 7
Yorum
baron Bjk ye ezik diyen arkadas puan cetveline bak sirana bak ondan snra yorum yap kume dusmemeye oynuyosunuz farkindamisin .kume dusme ihtimaliniz sampiyon olmaktan cok cok daha fazla
- Beşiktaş Adana'dan lider dönüyor
Toplam 9
Yorum
isminiz İşine bak kardeşim kıskanma tmmmi
- Beraberliği kesinlikle istemiyorum
Toplam 9
Yorum
kupa Maçın nerede oynanacağına Federasyon karar verdi.GS değil.Maçın kadıköy de oynanmasına GS karar vermedi.Bu sevinç niye acaba ?
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