 Karşıyaka, Muratbey Uşak'ı rahat geçti – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Karşıyaka, 'ı rahat geçti

    Karşıyaka, Muratbey Uşak'ı rahat geçti

    'nin 7. haftasında , 'ı 85-75 yendi.

    Karşılaşmada 2. dakika 5-5'lik eşitlikle geçildi. 'ın Berkay'ın sayısıyla 11-8 üstünlük sağladığı mücadelede, ev sahibi takım Ponitka'nın 8. dakikadaki turnikesiyle skoru 17-17 eşitledi. Konuk takım Berkay ile bulduğu basketle ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

    İkinci periyotta karşılıklı sayılar bulan iki ekipten , ilk dakikalarda Summers'in 3 sayılık basketleriyle etkili oldu. Devrenin son 2 dakikasına 35-35 eşitlikle girilirken Pınar Karşıyaka, Ponitka ile kullandığı serbest atışı sayıyı çevirmesiyle ilk yarıyı 39-38 üstün geçti.

    Üçüncü periyoda hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, Ponitka'nın sayılarıyla ilk 2 dakikayı 45-39 önde tamamladı. Hücumdaki etkisini sürdüren Pınar Karşıyaka 4. dakikada skoru 53-44'e taşıdı. Muratbey Uşak, Monroe ve Lyons'un sayılarıyla rakibine karşılık verirken, ev sahibi ekip son çeyreğe 60-53 önde girdi.

    Son periyotta, Pınar Karşıyaka'nın farkı koruma, Muratbey Uşak'ın ise rakibini yakalayarak öne geçme çabalarıyla süren müsabaka, ev sahibi takımın 85-75 üstünlüğüyle tamamlandı.

    Öte yandan, Muratbey Uşak'tan bir oyuncuya tepki gösteren taraftarlar, sahaya yabancı madde atınca maç kısa süre durdu ve anons yaptırıldı.


    Salon: Karşıyaka

    Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı

    Pınar Karşıyaka: Dillard 14, Petway, Muhammed Mustafa Baygül 7, Brown 9, Ponitka 24, Owens 11, Soner Şentürk 4, Summers 16

    Muratbey Uşak: Auguste 10, Ali Berent Kavaklıoğlu, Berkay Candan 7, Harrison 18, Freimanis 8, Lyons 13, Görkem Sönmez 6, Kairys 3, Monroe 10

    1. Periyot: 18-22

    Devre: 39-38

    3. Periyot: 60-53

    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:04
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