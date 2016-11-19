Karşıyaka, Muratbey Uşak'ı rahat geçti

Karşılaşmada 2. dakika 5-5'lik eşitlikle geçildi. Muratbey Uşak'ın Berkay'ın sayısıyla 11-8 üstünlük sağladığı mücadelede, ev sahibi takım Ponitka'nın 8. dakikadaki turnikesiyle skoru 17-17 eşitledi. Konuk takım Berkay ile bulduğu basketle ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

İkinci periyotta karşılıklı sayılar bulan iki ekipten Pınar Karşıyaka, ilk dakikalarda Summers'in 3 sayılık basketleriyle etkili oldu. Devrenin son 2 dakikasına 35-35 eşitlikle girilirken Pınar Karşıyaka, Ponitka ile kullandığı serbest atışı sayıyı çevirmesiyle ilk yarıyı 39-38 üstün geçti.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, Ponitka'nın sayılarıyla ilk 2 dakikayı 45-39 önde tamamladı. Hücumdaki etkisini sürdüren Pınar Karşıyaka 4. dakikada skoru 53-44'e taşıdı. Muratbey Uşak, Monroe ve Lyons'un sayılarıyla rakibine karşılık verirken, ev sahibi ekip son çeyreğe 60-53 önde girdi.

Son periyotta, Pınar Karşıyaka'nın farkı koruma, Muratbey Uşak'ın ise rakibini yakalayarak öne geçme çabalarıyla süren müsabaka, ev sahibi takımın 85-75 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan, Muratbey Uşak'tan bir oyuncuya tepki gösteren taraftarlar, sahaya yabancı madde atınca maç kısa süre durdu ve anons yaptırıldı.



Salon: Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı

Pınar Karşıyaka: Dillard 14, Petway, Muhammed Mustafa Baygül 7, Brown 9, Ponitka 24, Owens 11, Soner Şentürk 4, Summers 16

Muratbey Uşak: Auguste 10, Ali Berent Kavaklıoğlu, Berkay Candan 7, Harrison 18, Freimanis 8, Lyons 13, Görkem Sönmez 6, Kairys 3, Monroe 10

1. Periyot: 18-22

Devre: 39-38

3. Periyot: 60-53