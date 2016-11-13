 Pınar Karşıyaka yine uzatmada kazandı – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    yine uzatmada kazandı

    Pınar Karşıyaka yine uzatmada kazandı

    'nde deplasmanda 'e konuk olan normal süresi 71-71 biten müsabakada rakibini uzatma bölümünde 84-78 yenerek 4. galibiyetine imza attı.

    Bu sezon 2. haftada Gaziantep Basketbol maçında da uzatma periyodunda 75-73 galip gelen , Ankara deplasmanında da uzatmada kazandı.

    Ligde 4. galibiyetine ulaşan yeşil-kırmızılı ekip, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 16 Kasım Çarşamba günü Erman Kunter'in çalıştırdığı Le Mans'ı konuk ettikten sonra Spor Toto Basketbol Ligi'nde 19 Kasım Cumartesi günü Muratbey Uşak'ı ağırlayacak.

    Sakatlığı nedeniyle Erdi Gülaslan'ın forma giyemediği yeşil-kırmızılı ekipte iyileşen Soner Şentürk, dün kısa süre görev aldı.

    SUMMERS İSTATİSTİKLERDE ÖNDE
    Pınar Karşıyaka'da ligde 6 maçta da forma giyen DaJuan Summers, 19,1 sayı ve 6 ribaunt ortalamalarıyla bu alanlarda en başarılı isim olarak dikkati çekti. Yeşil-kırmızılı ekipte Kevin Dillard ise 5,83 asist ortalamasıyla mücadele etti.

    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 11:53
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