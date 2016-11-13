Pınar Karşıyaka yine uzatmada kazandı

Bu sezon 2. haftada Gaziantep Basketbol maçında da uzatma periyodunda 75-73 galip gelen Pınar Karşıyaka, Ankara deplasmanında da uzatmada kazandı.

Ligde 4. galibiyetine ulaşan yeşil-kırmızılı ekip, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 16 Kasım Çarşamba günü Erman Kunter'in çalıştırdığı Le Mans'ı konuk ettikten sonra Spor Toto Basketbol Ligi'nde 19 Kasım Cumartesi günü Muratbey Uşak'ı ağırlayacak.

Sakatlığı nedeniyle Erdi Gülaslan'ın forma giyemediği yeşil-kırmızılı ekipte iyileşen Soner Şentürk, dün kısa süre görev aldı.

SUMMERS İSTATİSTİKLERDE ÖNDE

Pınar Karşıyaka'da ligde 6 maçta da forma giyen DaJuan Summers, 19,1 sayı ve 6 ribaunt ortalamalarıyla bu alanlarda en başarılı isim olarak dikkati çekti. Yeşil-kırmızılı ekipte Kevin Dillard ise 5,83 asist ortalamasıyla mücadele etti.