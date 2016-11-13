Pınar Karşıyaka yine uzatmada kazandı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda TED Ankara Kolejliler'e konuk olan Pınar Karşıyaka normal süresi 71-71 biten müsabakada rakibini uzatma bölümünde 84-78 yenerek 4. galibiyetine imza attı.
Bu sezon 2. haftada Gaziantep Basketbol maçında da uzatma periyodunda 75-73 galip gelen Pınar Karşıyaka, Ankara deplasmanında da uzatmada kazandı.
Ligde 4. galibiyetine ulaşan yeşil-kırmızılı ekip, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 16 Kasım Çarşamba günü Erman Kunter'in çalıştırdığı Le Mans'ı konuk ettikten sonra Spor Toto Basketbol Ligi'nde 19 Kasım Cumartesi günü Muratbey Uşak'ı ağırlayacak.
Sakatlığı nedeniyle Erdi Gülaslan'ın forma giyemediği yeşil-kırmızılı ekipte iyileşen Soner Şentürk, dün kısa süre görev aldı.
SUMMERS İSTATİSTİKLERDE ÖNDE
Pınar Karşıyaka'da ligde 6 maçta da forma giyen DaJuan Summers, 19,1 sayı ve 6 ribaunt ortalamalarıyla bu alanlarda en başarılı isim olarak dikkati çekti. Yeşil-kırmızılı ekipte Kevin Dillard ise 5,83 asist ortalamasıyla mücadele etti.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:53
- Olcay Şahan’a şok tepki
Toplam 3
Yorum
ümit özkan her zaman yeteneksiz ve kabiliyetsizdin koşarak kapatıyordun artık onada gücün kalmadı takke düştü kel göründü
- Yanal’dan taraftara çağrı
Toplam 2
Yorum
ahmet çamur takım fb dir onun içinmi avrupada rezil oluyosunuz
- Ekici kalacak
Toplam 3
Yorum
isminiz mehmet ekici trabzonspora faydalı olan futbolcu bu tarz futbolcularla uzun vadeli sözleşme yapılmalı
Pınar Karşıyaka yine uzatmada kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.