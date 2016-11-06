Cimbom ligde yara sardı!

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf, konuk ekip Trabzonspor Medical Park oldu. Bordo-mavililer, ilk üç dakikayı Kadji'nin boyalı alandaki performansıyla 7-2 önde geçti. Mola dönüşü toparlanan Galatasaray Odeabank, üç sayı çizgisinin gerisinden Schilb ve Dentmon'la sayılar buldu, 8. dakikada eşitliği yakaladı: 12-12. Karşılıklı basketlerle geçilen periyodun son bölümünde Green ile dış atış isabeti sağlayan Trabzonspor Medical Park, ilk çeyreği 19-18 önde kapattı.

İkinci periyoda Schilb'in isabetli dış atışıyla (21-19) başlayan sarı-kırmızılılar, hızlı hücumlarda Göksenin Köksal'la skor üretti ve oyunda kontrolü sağladı. Savunma sertliğini arttıran ve rakibine kolay sayı şansı tanımayan bordo-mavililer, Erol Can Çinko'nun 17. dakikadaki üç sayılık isabetiyle yeniden öne geçti: 30-31. Periyodun son bölümünde Schilb ile art arda isabetler sağlayan ev sahibi, soyunma odasına 41-40 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Sinan Güler ve Göksenin Köksal'ın baskılı savunmasıyla başlayan Galatasaray Odeabank, Micov'un skorer oyunuyla 24. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 52-45. Mola dönüşü Schilb'in isabetleriyle farkı arttırmaya çalışan sarı-kırmızılılar karşısında Kadji'nin etkili performansıyla maçtan kopmayan konuk ekip, 28. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 59-58. Mola dönüşü Dusan Cantekin'in boyalı alandan ürettiği basketle öne geçen misafir takıma, sarı-kırmızılılar, Sinan Güler'in üst üste sayılarıyla cevap verdi ve son periyoda 68-64 önde girdi.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakanın son periyoduna Green ve Lee'nin basketleriyle başlayan Trabzonspor Medical Park, 31. dakikada eşitliği sağladı: 68-68. Sinan Güler'in üst üste kaydettiği 5 sayıyla oyunda üstünlüğü yeniden ele geçiren sarı-kırmızılılar, Dentmon'dan da aldığı skor katkısıyla son 3 dakikaya 84-78 önde girdi. Çeyreğin kalan bölümünde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, sahadan 90-84 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Galatasaray Odeabank formasıyla 24 sayı kaydeden Schilb olurken, Trabzonspor Medical Park'ta Kadji 21 sayı üretti.

Bu sonuçla Galatasaray Odeabank, ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Trabzonspor Medical Park ise 5. maçını da kaybetti.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Serhat Büker

Galatasaray Odeabank: Dentmon 18, Sinan Güler 11, Schilb 24, Micov 15, Tyus 8, Göksenin Köksal 6, Thompson 2, Preldzic, Pleiss 6

Trabzonspor Medical Park: Moody 10, Hardy 10, Green 17, Wright 12, Kadji 21, Lee 9, Erol Can Çinko 3, Dusan Cantekin 2

1. Periyot: 18-19

Devre: 41-40

3. Periyot: 68-64

5 faulle çıkanlar: 34.43 Moody, 39.32 Lee (Trabzonspor Medical Park), 38.43 Micov (Galatasaray Odeabank)