 Çekişmeli maçta Banvit, Balıkesir'i geçti! – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Çekişmeli maçta , Balıkesir'i geçti!

    Çekişmeli maçta Banvit, Balıkesir'i geçti!

    'nin 5. haftasında , 'i 102-98 yendi.

    Bu sonuçla , ligde 5. maçını da galibiyetle tamamladı. ise 5. karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı.

    Karşılaşmaya etkili başlayan taraf olan Banvit, ilk çeyreği 26-22 önde geçti. Oyunun kontrolünü ikinci çeyrekte de elinde tutan konuk ekip, soyunma odasına 52-48 üstün gitti.

    Üçüncü periyotta Golubovic, Williams ve Culpepper ile sayılar bulan Best Balıkesir'e, Banvit Theodore, Orelik ve Kulig ile karşılık verdi. Bu periyotta hücumları daha iyi kullanan Banvit, son çeyreğe farkı çift hanelere çıkararak girdi: 67-79

    Çekişmeli geçen son periyotta maçın başından beri sürdürdüğü skor avantajını koruyan Banvit, müsabakadan 102-98 galip ayrıldı.


    Salon: Balıkesir Yeni

    Hakemler: Serkan Emlek, Altuğ Köseleri, Ersan Ergüler

    Best Balıkesir: Culpepper 32, Williams 11, Green 16, Pastal 4, Golubovic 15, Ofoegbu 14, Murat Kozan, Yunus Akçay, Nichols 6

    Banvit: Muric 7, Orelik 12, Vidmar 16, Chappell 19, Theodore 26, Can Maxim Mutaf 10, İsmail Cem Ulusoy, Kulig 12

    1. Periyot: 22-26

    Devre: 48-52

    3. Periyot: 67-79

    5 faulle çıkan: 36.24 Orelik (Banvit)

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 19:31
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