Yeşil Giresun, TED Kolejlileri farklı geçti!

Karşılaşmaya daha organize başlayan TED Ankara Kolejliler 5. dakikada Shorter ile farkı 8'e çıkardı: 5-13. Periyodun 8. dakikasında Ledo'nun basketiyle beraberliği sağlayan (19-19) Yeşilgiresun Belediyespor, çeyreğin kalan bölümünde skor üstünlüğünü yakaladı ve ilk periyodu 29-22 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren Yeşilgiresun Belediyespor, rakibi karşısında 17. dakikada farkı 20 sayıya çıkardı: 50-30. Periyodun kalan bölümünde TED Ankara Kolejliler'in farkı tek hanelere çekme çabalarına karşın Yeşilgiresun Belediyespor, devreye 58-45 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte rakibi karşısında farkı daha da açan Yeşilgiresun Belediyespor, son periyoda 81-59 önde girdi. Farklı üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren ev sahibi ekip, salondan 107-77 galip ayrıldı.

Yeşilgiresun Belediyespor'da 22 sayıyla oynayan Ledo ve 17 sayı kaydeden Mahalbasic, farklı galibiyete önemli katkıda bulundu. TED Ankara Kolejliler'de ise 27 sayı üreten Sharter, maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Giresun 19 Eylül

Hakemler: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Halit Can Cihan

Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 5, Ledo 22, Ömer Utku Al 2, Samet Gülek, Enes Berkay Taşkıran 7, Emircan Koşut 16, İnanç Koç 7, Okben Ulubay 8, Doğuş Özdemiroğlu 2, Mahalbasic 17, Gill 16, Tansu Aksoy 5

TED Ankara Kolejliler: Thomas 6, Onat Akış 3, Love 4, Atilla Dağdelen, Sakut Taylan Süerkip, Carter 17, Shorter 27, Yiğit Baran Sarıkaya 3, Morrison 17

1. Periyot: 29-22

Devre: 58-45

3. Periyot: 81-59

5 faulle çıkan: Dk. 37.11 Doğuş Özdemiroğlu (Yeşilgiresun Belediyespor)