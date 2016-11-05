İBB, Muratbey'i evinde geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyespor bu sonuçla ikinci galibiyetini elde ederken, Muratbey Uşak, 3. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Muratbey Uşak, Lyons, Monroe ve Fremains'in ürettiği sayılarla ilk 5 dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 5-17. İlk çeyrekte farkı çift hanelerde tutan konu ekip periyodu 31-18 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyodunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, çok iyi bir performans ortaya koydu. Klobucar ve Mccauley'in art arda bulduğu basketlerle farkı eriten İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 16. dakikada ilk defa öne geçti 39-36. Hücum etmekte zorlanan konuk ekip karşısında farkı daha da açan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk çeyreğini 13 sayı geride tamamladığı maçta soyunma odasına 12 sayı farkla üstün gitti: 52-40. Ev sahibi takım bu çeyrekte rakibine 34-9'luk üstünlük kurdu.

İkinci yarıya etkili başlayan Muratbey Uşak, Lyons, Freimans ve Monroe'nin isabetleriyle 24. dakikada farkı 5'e indirdi: 53-58. Çeyreğin kalan bölümünde iki takımda sayı üretmekte zorlandı ve final periyoduna İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 62-55 önde girdi.

Mücadelenin son periyodunda ev sahibi takım, Klobucar'ın maçın başından beri sürdürdüğü skorer oyunuyla 33. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 73-59. Muratbey Uşak, 35. dakikada Berkay Candan'ın üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle farkı tekrar tek hanelere çekti: 77-70. Kalan bölümde ev sahibi takım, Muratbey Uşak'ın Monroe ve Berkay Candan'ın etkili oyunu karşısında zorlansa da sahadan 87-85 galip ayrılmayı bildi.





Salon: Cebeci

Hakemler: Murat Biricik, Kaan Büyükçil, Mehmet Şahin

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 16, Calloway 8, Uğur Dokuyan 2, Smith 6, Markota 11, Mc Cauley 11, Kartal Özmızrak 14, Klobucar 19, Erbil Eroğlu, Ayberk Olmaz

Muratbey Uşak: Lyons 25, Hakan Demirel 10, Mckissic 8, Freimanis 12, Monroe 24, Auguste, Ali Berent Kavaklıoğlu, Berkay Candan 6, Görkem Sönmez, Harrison



1. Periyot: 18-31

Devre: 52-40

3. Periyot: 62-55