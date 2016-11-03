Devler firesiz
Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçlarında ilk 7 takım karşılaşmalarını kazandı. Efes, Beşiktaş ve Banvit 4'te 4 yaparken, F.Bahçe zorlu Euroleague maçlarının ardından Karşıyaka'ya da takılmadı. G.Saray, Antep'ten galibiyetle döndü. Ligin dibinde 4 takımın henüz galibiyeti yok. Özellikle Eurochallange'de 2 sene önce final oynayan Trabzon MP'nin kötü gidişi sporseverleri üzdü.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
Toplam 1
Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
Toplam 1
Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
Toplam 1
Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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