 Devler firesiz – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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HEPSİ
    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Devler firesiz

    Devler firesiz
    'nde 4. hafta maçlarında ilk 7 takım karşılaşmalarını kazandı. Efes, Beşiktaş ve Banvit 4'te 4 yaparken, F.Bahçe zorlu Euroleague maçlarının ardından Karşıyaka'ya da takılmadı. G.Saray, Antep'ten galibiyetle döndü. Ligin dibinde 4 takımın henüz galibiyeti yok. Özellikle Eurochallange'de 2 sene önce final oynayan Trabzon MP'nin kötü gidişi sporseverleri üzdü.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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