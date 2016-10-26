"Görevi Hidayet'e devretmek onurdur"
Harun Erdenay: "Görevi Hidayet'e devretmek benim için bir onurdur"
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) eski başkanı Harun Erdenay, "Görevi Hidayet'e devretmek benim için bir onurdur. Eminim basketbolu daha ileriye taşıyacak" dedi.
TBF'nin olağan genel kurulu Ankara'da gerçekleşti. Tek aday olan Hidayet Türkoğlu başkanlık görevine getirildi. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan eski başkan Harun Erdenay, "Hidayet uzun yıllardır arkadaşım ve ben onun takım kaptanıydım. Hem karşılıklı oynadık hem aynı takımda oynadık. Bu görevi Hidayet'e devretmek benim için bir onur. Vizyon ve projelerini paylaştı. Eminim basketbolu daha ileriye taşıyacak. Ben de ona destek olacağım ve hep beraber Türk basketbolunu ileriye taşıyacağız" diye konuştu.
Oyunu kullanan Hidayet Türkoğlu ise, Harun Erdenay'ın tecrübelerinden faydalanmaları gerektiğini belirterek, "18 ay başkanlık görevi yaptı ve bundan sonraki dönemi beraber yapacağımızı, bana destek olacağını söyledi. Bu tür destekleri görmek beni sevindiriyor. Bu uzun bir yol tek başına yapılacak bir şey değil. Amaç burada basketbolun daha iyi yerlere gelmesi. Bu döneme kadar Harun çok iyi işler yaptı. İnanıyorum ki beraber çok iyi işler yapacağız ve basketbolumuzu hak ettiği yerlere gelmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
TBF'nin olağan genel kurulu Ankara'da gerçekleşti. Tek aday olan Hidayet Türkoğlu başkanlık görevine getirildi. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan eski başkan Harun Erdenay, "Hidayet uzun yıllardır arkadaşım ve ben onun takım kaptanıydım. Hem karşılıklı oynadık hem aynı takımda oynadık. Bu görevi Hidayet'e devretmek benim için bir onur. Vizyon ve projelerini paylaştı. Eminim basketbolu daha ileriye taşıyacak. Ben de ona destek olacağım ve hep beraber Türk basketbolunu ileriye taşıyacağız" diye konuştu.
Oyunu kullanan Hidayet Türkoğlu ise, Harun Erdenay'ın tecrübelerinden faydalanmaları gerektiğini belirterek, "18 ay başkanlık görevi yaptı ve bundan sonraki dönemi beraber yapacağımızı, bana destek olacağını söyledi. Bu tür destekleri görmek beni sevindiriyor. Bu uzun bir yol tek başına yapılacak bir şey değil. Amaç burada basketbolun daha iyi yerlere gelmesi. Bu döneme kadar Harun çok iyi işler yaptı. İnanıyorum ki beraber çok iyi işler yapacağız ve basketbolumuzu hak ettiği yerlere gelmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe’den 10 numara plan
Toplam 7
Yorum
33 yaş zaten 33 yaş altı transfer yapmak FB ye.
- Persie değil F.Bahçe kötü
Toplam 3
Yorum
mehmetfb bence takımın değil türkiyenin en iyisi ama onu oynatacak ona gol pası verecek adam yok
- Kartı basıp gitti!
Toplam 3
Yorum
realist bu adamin hanki macda katkisi vardi? Onuda birak. Ataklara bile katki vermeyen bu adamdan ne beklersin!Bunun ipini ilk 5 macdan sonra cekmek
"Görevi Hidayet'e devretmek onurdur" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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