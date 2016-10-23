 Anadolu Efes deplasmanda kazandı – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Anadolu Efes deplasmanda kazandı

    Anadolu Efes deplasmanda kazandı

    Toto Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Best Balıkesir'i 94-77 yendi.

    Karşılaşmaya etkili başlayan taraf olan Anadolu Efes, ilk çeyreği 28-12 önde geçerken, oyunun kontrolünü ikinci çeyrekte de elinde tutarak farkı açtı ve devreye 50-36 üstün durumda girdi.

    Best Balıkesir, Anadolu Efes'in etkili savunması karşısında kolay sayı bulmakta zorlandı. Culpepper ve Williams'ın çabaları yeterli olmayınca son periyota girilirken fark konuk ekip lehine 22 sayıya (76-54) ulaştı. Son çeyrekte skor avantajını koruyan Anadolu Efes, müsabakadan 94-77 galip ayrıldı.

    Best Balıkesir adına 21 sayı atan Culpepper maçın en skorer ismi olurken, Anadolu Efes'te Heurtel 18 sayı kaydetti.


    Salon: Balıkesir Yeni

    Hakemler: Aytuğ Ektiğ, Özlem Yalman, Önder Yılmaz

    Best Balıkesir: Culpepper 21, Williams 11, Green 18, Pastal 3, Ofoegbu, Nichols 2, Yuns Akçay 7, Goluboviç 4, Murat Kozan 11

    Anadolu Efes: Brown 13, Cedi Osman 13, Cotton 10, Granger 6, Omic 13, Thomas 14, Doğuş Balbay, Samet Geyik 4, Furkan Korkmaz 3, Heurtel 18

    1. Periyot: 12-28

    Devre: 36-50

    3. Periyot: 54-76

    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:11
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