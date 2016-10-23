Anadolu Efes deplasmanda kazandı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Best Balıkesir'i 94-77 yendi.
Karşılaşmaya etkili başlayan taraf olan Anadolu Efes, ilk çeyreği 28-12 önde geçerken, oyunun kontrolünü ikinci çeyrekte de elinde tutarak farkı açtı ve devreye 50-36 üstün durumda girdi.
Best Balıkesir, Anadolu Efes'in etkili savunması karşısında kolay sayı bulmakta zorlandı. Culpepper ve Williams'ın çabaları yeterli olmayınca son periyota girilirken fark konuk ekip lehine 22 sayıya (76-54) ulaştı. Son çeyrekte skor avantajını koruyan Anadolu Efes, müsabakadan 94-77 galip ayrıldı.
Best Balıkesir adına 21 sayı atan Culpepper maçın en skorer ismi olurken, Anadolu Efes'te Heurtel 18 sayı kaydetti.
Salon: Balıkesir Yeni
Hakemler: Aytuğ Ektiğ, Özlem Yalman, Önder Yılmaz
Best Balıkesir: Culpepper 21, Williams 11, Green 18, Pastal 3, Ofoegbu, Nichols 2, Yuns Akçay 7, Goluboviç 4, Murat Kozan 11
Anadolu Efes: Brown 13, Cedi Osman 13, Cotton 10, Granger 6, Omic 13, Thomas 14, Doğuş Balbay, Samet Geyik 4, Furkan Korkmaz 3, Heurtel 18
1. Periyot: 12-28
Devre: 36-50
3. Periyot: 54-76
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:11
- Vodafone Arena'da kırmızı kart
Toplam 5
Yorum
haci 35 bu hareket faul deyilde ne yazik böylemi sapiyon olacak bjk
- Osmanlı'ya Paşa çelmesi
Toplam 1
Yorum
Osmanlı'ya Paşa çelmesi. hakem çelmesi olmasın. geçen yıl rıza hoca kasımpaşanın 19 puanını hakemler çaldı dedi kasımpaşanın puanına 19 ekleyin ayrıca kayseri maçında Akhisar aleyhine 2 tane penaltı verdiler ceza alanı dışından. bu yıl osmanlı büyükler için tehlikeli ya aleyhine penaltı ver 3 sarı göster 21 faul ver. rakibi mutlaka az faul yapmış 9u geçmemiştir. sarı ise 1
- Vodafone Arena'da kırmızı kart
Toplam 5
Yorum
Ozi Her hafta bir vukuatı var BJK nin.. Tosiç'in tabanını görmezlikten gelmeye gerek yok.Afiyet olsun..
Anadolu Efes deplasmanda kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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