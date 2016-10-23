Anadolu Efes deplasmanda kazandı

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf olan Anadolu Efes, ilk çeyreği 28-12 önde geçerken, oyunun kontrolünü ikinci çeyrekte de elinde tutarak farkı açtı ve devreye 50-36 üstün durumda girdi.

Best Balıkesir, Anadolu Efes'in etkili savunması karşısında kolay sayı bulmakta zorlandı. Culpepper ve Williams'ın çabaları yeterli olmayınca son periyota girilirken fark konuk ekip lehine 22 sayıya (76-54) ulaştı. Son çeyrekte skor avantajını koruyan Anadolu Efes, müsabakadan 94-77 galip ayrıldı.

Best Balıkesir adına 21 sayı atan Culpepper maçın en skorer ismi olurken, Anadolu Efes'te Heurtel 18 sayı kaydetti.



Salon: Balıkesir Yeni

Hakemler: Aytuğ Ektiğ, Özlem Yalman, Önder Yılmaz

Best Balıkesir: Culpepper 21, Williams 11, Green 18, Pastal 3, Ofoegbu, Nichols 2, Yuns Akçay 7, Goluboviç 4, Murat Kozan 11

Anadolu Efes: Brown 13, Cedi Osman 13, Cotton 10, Granger 6, Omic 13, Thomas 14, Doğuş Balbay, Samet Geyik 4, Furkan Korkmaz 3, Heurtel 18

1. Periyot: 12-28

Devre: 36-50

3. Periyot: 54-76