 Fırtına'yı Karşıyaka estirdi – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Fırtına'yı estirdi

    Fırtına'yı Karşıyaka estirdi

    Toto Basketbol Ligi'nde Pınar , Gaziantep Basketbol galibiyetinin ardından evinde Medical Park'ı da yendi: 74-59.

    Ligde 3 haftada 2 galibiyete ulaşan Pınar Karşıya'da Dillard 20, Summers 18, son transfer Owens 16 sayıyla skora katkı yaptı. Yeni sezonda oynadığı üçüncü maçı da kaybeden 'a Hardy ve Wright'ın 15'er sayısı yetmedi.

    Mustafa Kemal Atatürk Salonu'ndaki maçta Wright ve Hardy'nin etkili oyunuyla ilk periyoda önde başlayan Trabzonspor Medical Park, Pınar 'ya 10 dakikada yalnız 9 sayı şansı verdi. İlk periyot 8 sayı farkla, 17-9 konuk ekip lehine tamamlandı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor Medical Park, uzun süre yalnız 4 oyuncusu skora katkı yapan Pınar Karşıyaka'nın Summers ve Ponitka'yla farkı kapatmasına izin vermedi. Soyunma odasına 36-32 Trabzon üstülüğüyle girildi. Üçüncü periyottan itibaren taraftarının desteğini arkasına alan yeşil kırmızılılar, önce Ponitka'yla skoru 36-36'ya getirdi, ardından öne geçti. Owens, Dillard ve Summers'la farkı giderek açan Karşıyaka, son periyoda 11 sayı farkla, 58-47 önde başladı. Son periyotta çok rahat bir oyun sergileyen Kaf-Kaf, maçı 15 sayı farkla kazandı: 74-59.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:16
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