Fırtına'yı Karşıyaka estirdi
Spor Toto Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol galibiyetinin ardından evinde Trabzonspor Medical Park'ı da yendi: 74-59.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki maçta Wright ve Hardy'nin etkili oyunuyla ilk periyoda önde başlayan Trabzonspor Medical Park, Pınar Karşıyaka'ya 10 dakikada yalnız 9 sayı şansı verdi. İlk periyot 8 sayı farkla, 17-9 konuk ekip lehine tamamlandı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor Medical Park, uzun süre yalnız 4 oyuncusu skora katkı yapan Pınar Karşıyaka'nın Summers ve Ponitka'yla farkı kapatmasına izin vermedi. Soyunma odasına 36-32 Trabzon üstülüğüyle girildi. Üçüncü periyottan itibaren taraftarının desteğini arkasına alan yeşil kırmızılılar, önce Ponitka'yla skoru 36-36'ya getirdi, ardından öne geçti. Owens, Dillard ve Summers'la farkı giderek açan Karşıyaka, son periyoda 11 sayı farkla, 58-47 önde başladı. Son periyotta çok rahat bir oyun sergileyen Kaf-Kaf, maçı 15 sayı farkla kazandı: 74-59.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:16
- Yeni gözde Tarkan
Toplam 4
Yorum
çççççççççç çöplerle uğraşmayın
- Kıvılcımı çaktı
Toplam 7
Yorum
cenk Napoli galiiyeti kimseyi aldatmasın diyorum ! Beşiktaş halâ iyi futbol oynamıyor ! Şampiyonlar liginde ve süper lig maçlarında santrafor deniyoruz ! Abuobakar'ın 2 golü ile göklere çıkarılacak bir oyuncu olmadığını herkes görecek ! Kimse bahsetmiyor ama takıma en faydaklı adam şu an için Caner...O da gelmeseydi şu anda herkes karalar bağlıyor olacaktı !
- İşte o rakam
Toplam 17
Yorum
EN BÜYÜK FENERBAHÇE YİNE BURAYI GALATASARAYLILAR DOLDURMUŞ BOL KESEDEN ATIYORLAR KENDİLERİNİN MİLYONLAR ÜSTÜNDE BORCU VAR FENERİN AZ OLUNCA ZORLARINA GİDİYOR HADİ KENDİ SAYFANIZA BAK RİVAYLA FLORYAYIDA KAYBEDİYORSUNUZ AÇLIKTAN ONLARA SARILDINIZ :)
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