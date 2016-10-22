 Basketbolda bugün 4 maç var – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Basketbolda bugün 4 maç var

    Basketbolda bugün 4 maç var
    Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün 4 maç oynanacak. Program şöyle: 14.00: İstanbul Büyükşehir Belediye- Sompo Japan (Lig TV2), 16.00: Pınar - Trabzon M.P. (Lig TV2), 17.00: D.İ. Büyükçekmece-Tofaş, 19.00: Darüşşafaka Doğuş-Gaziantep (NTV ).
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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