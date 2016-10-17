Fener ligde galibiyetle tanıştı

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Fenerbahçe, Antic'in dış atışlardan bulduğu sayılarla oyuna ağırlığını koyup, 5. dakikayı 10-6 önde geçti. İyi bir savunma sergileyip, Vesely, Kalinic ve Sloukas ile skorer bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, son bölümde 11-0'lık bir seri yakalayarak ilk periyodu 21-9 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, Sloukas, Melih Mahmutoğlu, Kalinic ve Berk Uğurlu'nun 3 sayılık basketleriyle rakibine üstünlük kurarken, son dakikaya 19 sayı farkla 40-21 önde girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Kartal Özmızrak'ın son saniyede bulduğu 3 sayılık basket, devre biterken skoru 40-24 olarak belirledi.

Müsabakanın ikinci yarısında Calloway, Kartal Özmızrak ve McCauley ile skorer bir oyun ortaya koyan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Antic, Vesely ve Bogdanovic'i durduramayınca, farkı azaltmayı başaramadı. Ali Muhammed'in sayılarıyla kontrolü elinde tutan Fenerbahçe, son periyoda 57-42 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan taraf olan konuk ekip, Calloway, Mert Çevik ve Markota ile dış atışlardan sayılar kazanırken, 34. dakikada farkı 8 sayıya (64-56) çekti. Ardından savunmasını sertleştiren Fenerbahçe, oyunda dengeyi yeniden kurdu. Ahmet Düverioğlu, Bogdanovic ve Egen Arna ile basketler bulan sarı-lacivertliler, maçı 76-62 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Fenerbahçe adına 15 sayı üreten Pero Antic olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise Kartal Özmızrak 12 sayıyla oynadı.

İlk maçında Muratbey Uşak'a 71-70 yenilen Fenerbahçe, galibiyetle tanışırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise ikinci müsabakasını da kaybetti.