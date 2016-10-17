 Fener ligde galibiyetle tanıştı – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Fener ligde galibiyetle tanıştı

    Fener ligde galibiyetle tanıştı

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında , 'u 14 sayı farkla 76-62 yendi.

    Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada , Antic'in dış atışlardan bulduğu sayılarla oyuna ağırlığını koyup, 5. dakikayı 10-6 önde geçti. İyi bir savunma sergileyip, Vesely, Kalinic ve Sloukas ile skorer bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, son bölümde 11-0'lık bir seri yakalayarak ilk periyodu 21-9 üstün tamamladı.

    İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, Sloukas, Melih Mahmutoğlu, Kalinic ve Berk Uğurlu'nun 3 sayılık basketleriyle rakibine üstünlük kurarken, son dakikaya 19 sayı farkla 40-21 önde girdi. 'da Kartal Özmızrak'ın son saniyede bulduğu 3 sayılık basket, devre biterken skoru 40-24 olarak belirledi.

    Müsabakanın ikinci yarısında Calloway, Kartal Özmızrak ve McCauley ile skorer bir oyun ortaya koyan , Antic, Vesely ve Bogdanovic'i durduramayınca, farkı azaltmayı başaramadı. Ali Muhammed'in sayılarıyla kontrolü elinde tutan , son periyoda 57-42 önde girdi.

    Son çeyreğe iyi başlayan taraf olan konuk ekip, Calloway, Mert Çevik ve Markota ile dış atışlardan sayılar kazanırken, 34. dakikada farkı 8 sayıya (64-56) çekti. Ardından savunmasını sertleştiren Fenerbahçe, oyunda dengeyi yeniden kurdu. Ahmet Düverioğlu, Bogdanovic ve Egen Arna ile basketler bulan sarı-lacivertliler, maçı 76-62 kazandı.

    Karşılaşmanın en skorer ismi, Fenerbahçe adına 15 sayı üreten Pero Antic olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise Kartal Özmızrak 12 sayıyla oynadı.

    İlk maçında Muratbey Uşak'a 71-70 yenilen Fenerbahçe, galibiyetle tanışırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise ikinci müsabakasını da kaybetti.

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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