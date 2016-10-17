Anadolu Efes'ten 49 sayı fark!

Karşılaşma, iki tarafın da sert ve baskılı savunmasıyla başladı. İlk 3 dakikası 2-2'lik eşitlikle geçilen mücadelede Anadolu Efes, Cedi Osman ve Thomas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 7. dakikayı 14-10 üstün geçti. Mola dönüşü Shorter-Morrison ikilisinin dış isabetleriyle rakibine cevap veren misafir takım, skorda eşitliği sağladı: 16-16. Lacivert-beyazlılar, periyodun kalan bölümünde 6-0'lık seri yakalayarak ilk çeyreği 22-16 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna Shorter'in üç sayılık basketiyle başlayan TED Ankara Kolejliler karşısında Anadolu Efes, Dunston ile boyalı alanda isabetler buldu. Yaptığı sert savunmayla rakibine kolay sayı şansı vermeyen ev sahibi takım, Cotton'un üst üste bulduğu üç sayılık atışlarıyla 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı (40-30) ve soyunma odasına 46-34 üstünlükle gitti.

Maçın ikinci yarısında etkili bir oyun sergileyen Anadolu Efes, Cotton, Thomas ve Cedi Osman üçlüsünün bulduğu sayılarla 10-2'lik seri yakalayarak farkı 20 sayıya çıkardı: 56-36. Üstün oyununu sürdüren İstanbul temsilcisi, 27. dakikada Omic'in pota altında bulduğu basketle farkı 31 sayıya (69-38) çıkardı. Kalan bölümde oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Anadolun Efes, 81-42'lik skorla son periyoda üstün girdi.

Anadolu Efesi müsabakanın son çeyreğine Omic'in pota altından bulduğu isabetle farkı 41 sayıya (83-42) çıkartarak başladı. Lacivert-beyazlılar, Samet Geyik'in 37. dakikada ürettiği sayılarla farkı 50 sayıya (104-54) çıkarttığı karşılaşmadan 109-60 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi TED Ankara Kolejliler formasıyla 24 sayı bulan Shorter oldu. Anadolu Efes'te ise Furkan Korkmaz ve Cotton 18'er sayı ile galibiyete katkı sağladı.