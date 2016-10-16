Banvit uzatmalarda kazandı

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada 5. dakikayı Darüşşafaka Doğuş, Clayburn ve Oğuz Savaş'ın sayılarıyla 7-6 önde geçti. Banvit, Vidmar ile Chappell'in basketleriyle 6. dakikada 3 sayılık (11-8) farkı yakaladı. İlerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutan Banvit, ilk çeyreği 18-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte daha etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, Can Maxim Mutaf ve Theodore'nin skorer oyunuyla devreyi 13 sayı farkla 43-30 önde kapattı.

Ev sahibi ekip, Darüşşafaka Dağuş'ta Clyburn ve Moerman'ın sayılarına karşın, Chappell ile Vidmar'ın basketleriyle 23. dakikada farkı 16 sayıya (50-34) çıkardı. Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker, Clayburn ve Moerman'la farkı azaltmaya çabalarken, son çeyreğe Banvit 61-50 önde girdi.

Dördüncü periyota sert savunma ve ön alanda baskı ile başlayan Darüşşafaka Doğuş, Banvit'e kolay sayı şansı tanımadı. Wanamaker, Harangody ve Moerman ile etkili olan konuk ekip, son dakikaya 80-78 önde girerken, Bavnit'te Oralik'in serbest atışlardan bulduğu sayılar sonrası normal süre 80-80 eşitlikle sona erdi.

Uzatmada bölümünde Banvit, oyuna ağırlığına koyan taraf oldu. Bu bölümde Theodore ve Orelik'in kazandırdığı sayılarla ev sahibi takım, maçtan 93-88 galip ayrıldı.

Banvit'te Theodore 32 ve Can Maxim Mutaf 22 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Darüşşafaka Doğuş'ta ise Wanamaker 20 sayı üretti.

Öte yandan, müsabaka öncesi Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, faal basketbol hakemliklerini sona erdiren Recep Ankaralı ve Engin Kennerman'a plaket takdim etti.



Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Kerem Baki

Banvit: Muric, Kulig 8, Oralik 9, Metehan Akyel, Merthan Mutlu, Vidmar 14, Chappell 8, Can Maxim Mutaf 22, Theodero 32

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 14, Ender Arslan, Metin Türen, Birkan Batuk 10, Wanamaker 20, Clyburn 9, Moerman 12, Furkan Aldemir, Oğuz Savaş 5, Bertans 9, Harangody 9

1. Periyot: 18-16

Devre: 43-30

3. Periyot: 61-50

Normal süre: 80-80

5 faulle çıkanlar: 36.18 Muric (Banvit), 34.01 Clayburn, 39.35 Harangody, 43.49 Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş)