 Kaf-Kaf’ta Owens kadroda – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Kaf-Kaf’ta Owens kadroda

    Kaf-Kaf’ta Owens kadroda
    Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar ilk hafta evinde aldığı Banvit yenilgisinin izlerini Gaziantep deplasmanında silmek istiyor. Şube sorumlusu Turgay Büyükkarcı "FIBA Şampiyonlar Ligi öncesi Gaziantep'i yenerek moral bulmak istiyoruz. İlk haftalar her takım için zordur. Yeni bir ekibiz" dedi. Karşıyaka'nın son transferi Joshua Owens, Josh Boone'un yerine maç kadrosunda yer alacak. Son 8 maçta iki takım da 4'er kez kazandı.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:02
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