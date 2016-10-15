 Beşiktaş farklı kazandı: 87-65 – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    farklı kazandı: 87-65

    Beşiktaş farklı kazandı: 87-65

    Basketbol Ligi’nde Sompo Japan evinde ağırladığı rakibi Muratbey Uşak Sportif’i 87-65’lik skorla mağlup etti.

    Salon: Akatlar Arena
    Beşiktaş Sompo Japan: Clark xxx 20, Stimac xxx 19, Weems xx 12, Roll x 9, Sertaç x 8, Thompson x 7, Kenan Sipahi 4, Şafak 3, Strawberry 3, Muratcan 2
    Başantrenör: Ufuk Sarıca
    Muratbey Uşak Sportif: Monroe xxx 19, Lyons xx 12, McKissic x 7, Hazell x 7, Hakan Demirel 4, Freimans 3, Özcan Sürücü 1
    Başantrenör: Ozan Bulkaz
    1. Periyot: 24-10 ( Sompo Japan lehine)
    Devre: 48-32 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
    3. Periyot: 68-49 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:55
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