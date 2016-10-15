Beşiktaş farklı kazandı: 87-65
Türkiye Basketbol Ligi’nde Beşiktaş Sompo Japan evinde ağırladığı rakibi Muratbey Uşak Sportif’i 87-65’lik skorla mağlup etti.
Salon: Akatlar Arena
Beşiktaş Sompo Japan: Clark xxx 20, Stimac xxx 19, Weems xx 12, Roll x 9, Sertaç x 8, Thompson x 7, Kenan Sipahi 4, Şafak 3, Strawberry 3, Muratcan 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Muratbey Uşak Sportif: Monroe xxx 19, Lyons xx 12, McKissic x 7, Hazell x 7, Hakan Demirel 4, Freimans 3, Özcan Sürücü 1
Başantrenör: Ozan Bulkaz
1. Periyot: 24-10 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 48-32 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 68-49 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Beşiktaş Sompo Japan: Clark xxx 20, Stimac xxx 19, Weems xx 12, Roll x 9, Sertaç x 8, Thompson x 7, Kenan Sipahi 4, Şafak 3, Strawberry 3, Muratcan 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Muratbey Uşak Sportif: Monroe xxx 19, Lyons xx 12, McKissic x 7, Hazell x 7, Hakan Demirel 4, Freimans 3, Özcan Sürücü 1
Başantrenör: Ozan Bulkaz
1. Periyot: 24-10 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 48-32 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 68-49 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM)
Toplam 3
Yorum
Mete Bu kadro zor yener kanat oyuncusu yok hic
- "Şampiyonlar Ligi kupasını ve..."
Toplam 2
Yorum
mahoni hic bir Türk takimi champiyonlar ligi kupasini türkiyeye getiremez cünkü bi kere uefa fifa asla buna izin vermez bi sekilde eleniriz ..
- Kayserispor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM)
Toplam 3
Yorum
BEYAZ bugun kartallar yuksek ucacak,aslanlar ise ava giderken avlanacak:)
Beşiktaş farklı kazandı: 87-65 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.