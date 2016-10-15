 Akatlar’da dev buluşma! – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Akatlar’da dev buluşma!

    Akatlar’da dev buluşma!
    Toto Basketbol Ligi'nde bugün 3 karşılaşma oynanacak. Lige süper bir başlangıç yapan ve TED'i 93-51 mağlup eden , taraftarı önünde sezonun ilk sınavına çıkacak. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz hafta F.Bahçe'yi mağlup eden Muratbey Uşak'ı konuk edecek. Lig TV3'ten yayınlanacak maç 14.00'te başlayacak. Günün diğer maçları şöyle: 17.00: G.Antep-, 18.00: Trabzon-Yeşilgiresun.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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