Basketbolun ilk tercihi Sportive
Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon en çok onların forması giyilecek. Karşıyaka, Banvit, Best Balıkesir, Tofaş, Gaziantep, D.İ.Büyükçekmece ve Yeşil Giresun takımları, spor markası Sportive'in formalarıyla parkeye çıkacak. Alt liglerde 30 takımla çalışan Sportive, kayak ve yüzme federasyonlarıyla da sponsorluk anlaşmaları yaptı.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
Basketbolun ilk tercihi Sportive haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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