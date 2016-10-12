 Basketbolun ilk tercihi Sportive – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Basketbolun ilk tercihi Sportive

    Basketbolun ilk tercihi Sportive
    Basketbol Ligi'nde bu sezon en çok onların forması giyilecek. , Banvit, Best Balıkesir, Tofaş, Gaziantep, D.İ.Büyükçekmece ve Yeşil Giresun takımları, markası Sportive'in formalarıyla parkeye çıkacak. Alt liglerde 30 takımla çalışan Sportive, kayak ve yüzme federasyonlarıyla da sponsorluk anlaşmaları yaptı.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:09
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