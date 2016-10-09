G.Saray galibiyetle başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray Odeabank'a, geride kalan sezon Fenerbahçe ile oynanan Spor Toto Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası verilmesi sonrası, bu müsabakayı sarı-kırmızılı taraftarlar tribünden takip edemedi.

Karşılaşmaya Galatasaray Odeabank, Sinan Güler ve Emir Preldzic'in sayılarıyla 5-0'lık seriyle başlamasına karşın, Nichols ile Green'in dış atışlardan bulduğu basketlerle konuk ekip oyunda dengeyi korudu. Maçın 4. dakikası 13-11 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğünde geçilirken, özellikle Tyus'un skorer oyunuyla 7-0'lık bir seri yapan ev sahibi takım, 7. dakikada 9 sayılık (20-11) farka ulaştı. Best Balıkesir, Williams'ın çabalarıyla farkı azaltırken, Yunus Akçay'ın son saniye basketine karşın Galatasaray Odeabank, bu çeyreği 23-22 önde geçti.

İkinci periyoda Williams'ın pota altında bulduğu basketle başlayan Best Balıkesir, maçta ilk kez öne geçti (24-23). Oldukça çekişmeli geçen bu bölüm karşılıklı basketlere sahne olurken, son dakika içinde Tyus'un kazandırdığı sayılarla sarı-kırmızılı ekip, devreyi 42-39 galip durumda kapattı.

Galatasaray Odeabank, ikinci yarıya sert savunma yaparak başladı. Rakibine kolay sayı şansı tanımayan sarı-kırmızılılar, Sinan Güler, Tyus, Daye ve Preldzic'in kazandırdığı basketlerle 13-2'lik bir seri yakalayıp, 14. dakika içinde farkı 14 sayıya (55-41) yükseltti. Best Balıkesir, rakibine Ofoegbu, Williams ve Green'in basketleriyle 10-2'lik bir seriyle karşılık vererek, 29. dakikada farkı 6 sayıya (57-51) çekerken, son periyoda üstün giren taraf 60-53'lük skorla Galatasaray Odeabank oldu.

İki takımın da önemli bir mücadele ortaya koyduğu son periyotta Best Balıkesir, Green, Golubovic ve Yunus Akçay'la etkili olurken, son 2 dakikaya farkı 4 sayıya (72-68) düşürerek girdi. Preldzic, Diebler ve Sinan Güler'in sayılarıyla oyunun kontrolünü tekrar eline Galatasaray Odeabank, müsabakadan 81-72 galip ayrılmasını bildi.

Müsabakanın en skorer ismi, Best Balıkesir adına 18 sayı üreten Green olurken, Galatasaray Odeabank'ta Tyus, Daye ve Sinan Güler 13'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Öte yandan, dördüncü çeyrekte bir potadaki 24 saniye tabelasının arızalanması sonrası tamir nedeniyle maça yaklaşık 10 dakika ara verilmek zorunda kalındı.