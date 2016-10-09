Ataman oyundan memnun değil
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Best Balıkesir'i 81-72 yenen Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman, maç içindeki istikrarsız performanslarından şikayet etti.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak oyuncu değişiklikleri sonrası sıkıntılar yaşadıklarını aktardı.
Özellikle oyun kurucu pozisyonunda çok hata yaptıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Pota altında Pleiss'tan da istediğimiz verimi alamayınca, farka gidebileceğimiz maçta geriye düştük. Çok fazla istikrarsız dakikalar oldu. Maçtaki 23 top kaybımıza rağmen 81 sayıya ulaşmayı başardık." dedi.
Emir Preldzic ve Austin Daye'nin performansını öven Ataman, sakatlıktan dönen Micov'u ise THY Avrupa Ligi'ndeki CSKA Moskova maçı öncesinde tempo kazandırmak amacıyla oyunda tuttuğunu dile getirdi.
Ataman, Russ Smith'i sık sık kenara almasıyla ilgili olarak ise, "İlk kez bu seviyede oynuyor ve savunmasıyla ilgili sıkıntımız var. Hücumda ise özellikleri olan bir oyuncu. Onu savunmaya odaklamaya çalışıyoruz. Hata yaptığı zamanlarda onu kenara aldım. Bu şekilde eğitmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Best Balıkesir cephesi
Best Balıkesir Başantrenörü Mete Babaoğlu, Galatasaray Odeabank karşısında kazanamasalar da takım olarak güçlerini gösterdiklerini belirtti.
Özellikle internet medyasında ligin düşmeye aday takımlarından biri olarak gösterilmelerine tepkili olan Babaoğlu, "Oyuncularım, sergiledikleri performansla durumun böyle olmadığını gösterdiler. Biz kötü bir takım değiliz. Bunun mesajını oyuncularım bugün verdi." değerlendirmesinde bulundu.
Maçı kazanabilecek noktaya geldiklerini savunan tecrübeli çalıştırıcı, şunları kaydetti:
"Lig uzun bir maraton ve 29 maçımız daha var. Buraya 1 oyuncu eksik geldik. Şartlar ne olursa olsun, basketbol disiplin sporudur ve takım disiplinini kaybeden sporcuya hayatım boyunca yer vermedim. Skora rağmen, oyuncularımın iyi bir başlangıç yaptıklarını düşünüyorum. Köprünün altından daha çok sular akacak. Oyun kurucumu uzun süre sahada tutmak zorunda kaldım ve o da efektif olamadı. Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final hedefiyle kurulmuş bir takım. Önemli oyuncuları var. Öne de geçtik ancak istediğimiz alamadık."
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:45
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 23
Yorum
BJK 1903 gökan gönül 32 olacak diyen arkadas biz onu bedava aldik fenere bonseviz vermedik ha sende milandan bedava alabiliyorsan 1-2 sen oynar sosa alabilirsen tabi adamlar BJK 7.5 mil.euro bonserviz ödedi fb kiyak yapib bedavaya veriler :) ya hakat okadar istiyordunuzda neden 10 mil.euro teklif etmediniz veridik size nasilsa bizim yönetim fb gibi beceriksiz deyil yeni sosa bulurdu ben BJK diego yu almasini istedim adam bizde show yapar fb en büyük sorun ne biliyormusunuz huzur ortami yok aziz ve uslu varkende olmaz hic bir zaman uyansin artik fenerli taraftarlar.
- Güneş’ten farklı sistem provası
Toplam 1
Yorum
ali anlamam sistemden 11 kişi oynuyo
- Tosun Paşa döktürüyor
Toplam 1
Yorum
GOMEZ YA CENK TEN BEŞİKTAŞ İÇİN 1.FORVET OLMAZ SON VURUŞLARI İYİ DEĞİL KABUL ETMEK LAZIM Kİ BU BİR YETENEK ALLAH VERGİSİ AMA ONDA YOK BJG NİN BENCE 3. GOLCUSU OLABİLİR BİR BJG Lİ OLARAK SÖYLÜYORUM
Ataman oyundan memnun değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.