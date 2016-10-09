Ataman oyundan memnun değil

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak oyuncu değişiklikleri sonrası sıkıntılar yaşadıklarını aktardı.

Özellikle oyun kurucu pozisyonunda çok hata yaptıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Pota altında Pleiss'tan da istediğimiz verimi alamayınca, farka gidebileceğimiz maçta geriye düştük. Çok fazla istikrarsız dakikalar oldu. Maçtaki 23 top kaybımıza rağmen 81 sayıya ulaşmayı başardık." dedi.

Emir Preldzic ve Austin Daye'nin performansını öven Ataman, sakatlıktan dönen Micov'u ise THY Avrupa Ligi'ndeki CSKA Moskova maçı öncesinde tempo kazandırmak amacıyla oyunda tuttuğunu dile getirdi.

Ataman, Russ Smith'i sık sık kenara almasıyla ilgili olarak ise, "İlk kez bu seviyede oynuyor ve savunmasıyla ilgili sıkıntımız var. Hücumda ise özellikleri olan bir oyuncu. Onu savunmaya odaklamaya çalışıyoruz. Hata yaptığı zamanlarda onu kenara aldım. Bu şekilde eğitmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Best Balıkesir cephesi

Best Balıkesir Başantrenörü Mete Babaoğlu, Galatasaray Odeabank karşısında kazanamasalar da takım olarak güçlerini gösterdiklerini belirtti.

Özellikle internet medyasında ligin düşmeye aday takımlarından biri olarak gösterilmelerine tepkili olan Babaoğlu, "Oyuncularım, sergiledikleri performansla durumun böyle olmadığını gösterdiler. Biz kötü bir takım değiliz. Bunun mesajını oyuncularım bugün verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Maçı kazanabilecek noktaya geldiklerini savunan tecrübeli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Lig uzun bir maraton ve 29 maçımız daha var. Buraya 1 oyuncu eksik geldik. Şartlar ne olursa olsun, basketbol disiplin sporudur ve takım disiplinini kaybeden sporcuya hayatım boyunca yer vermedim. Skora rağmen, oyuncularımın iyi bir başlangıç yaptıklarını düşünüyorum. Köprünün altından daha çok sular akacak. Oyun kurucumu uzun süre sahada tutmak zorunda kaldım ve o da efektif olamadı. Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final hedefiyle kurulmuş bir takım. Önemli oyuncuları var. Öne de geçtik ancak istediğimiz alamadık."