 Daçka’da söz Blatt’ın – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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HEPSİ
    30 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Daçka’da söz Blatt’ın

    Daçka’da söz Blatt’ın
    D.Şafaka Doğuş'un dünyaca ünlü hocası Davit Blatt'tan samimi sözler: "İddialı sözler için erken. Avrupa'nın en zor ligi . Herkes birbirini yenebiliyor ve Euroleaugue kadar zor."
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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