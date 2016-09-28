Denmon Antep’te
Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımı Gaziantep Basketbol, ABD'li oyun kurucu Marcus Denmon'ı kadrosuna kattı. Geçen sezon İstanbul BB forması giyen 26 yaşındaki Denmon, sezonu 15,3 sayı, 3,6 ribaunt, 1,7 asist ortalamalarıyla tamamladı. Denmon ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
Denmon Antep’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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