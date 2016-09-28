 Denmon Antep’te – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Denmon Antep’te

    Denmon Antep’te
    Toto Basketbol Süper Ligi takımı Gaziantep Basketbol, ABD'li oyun kurucu Marcus Denmon'ı kadrosuna kattı. Geçen sezon İstanbul BB forması giyen 26 yaşındaki Denmon, sezonu 15,3 sayı, 3,6 ribaunt, 1,7 asist ortalamalarıyla tamamladı. Denmon ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:37
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