 Büyükçekme’de transfer – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Büyükçekme’de transfer

    Büyükçekme’de transfer
    Toto Basketbol Süper Ligi takımı Demir İnşaat Büyükçekmece, pota altı oyuncusu Ramazan Tekin'i kadrosuna kattı. 23 yaşında ve 2.14 m. boyundaki Tekin ile sözleşme imzalandı.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:51
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