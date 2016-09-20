 Markus, Yeşilgiresun’da – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Markus, Yeşilgiresun’da

    Markus, Yeşilgiresun’da
    Yeşilgiresun Belediyespor, ABD'li oyucu Markus Kennedy ile anlaşmaya vardı. Her konuda anlaşma sağlanan 25 yaşında ve 2.06 metre uzunluğundaki ABD'li pivotun yarın takıma katılacağı açıklandı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:20
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