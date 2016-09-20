Kupada ilk gün heyecanı

Antalya, Atatürk ve Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonları'nda düzenlenen kupa müsabakalarına katılan 18 takım, 3 grupta mücadele ediyor.

İlk gün Antalya Salonu'nda oynanan A Grubu maçlarında Samsun Büyükşehir Anakent, Bandırma Kırmızı'yı 88-81, Gelişim Koleji, Muğla Orman'ı 82-67 ve Yalova Group Belediye ise Pertevniyal'i 72-67 mağlup etti.

Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda oynanan B Grubu karşılaşmalarında Acıbadem Üniversitesi, İstanbulspor Beylikdüzü'nü 79-71, Akhisar Belediyespor, Final Gençlik'i 78-58 ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Mamak Belediyesi Ankara DSİ'yi 89-78 yendi.

Atatürk Spor Salonu'ndaki C Grubu müsabakalarında ise Bursaspor Durmazlar, Eskişehir Basket'e 77-75, Afyon Belediyespor, Düzce Belediyespor'a 72-56 ve Petkimspor, Türk Telekom'a 71-62 üstünlük sağladı.