 Kupada ilk gün heyecanı – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Kupada ilk gün heyecanı

    Kupada ilk gün heyecanı

    Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası'nın 1. eleme turunda ilk gün maçları tamamlandı.

    Antalya, Atatürk ve Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Salonları'nda düzenlenen kupa müsabakalarına katılan 18 takım, 3 grupta mücadele ediyor.

    İlk gün Antalya Salonu'nda oynanan A Grubu maçlarında Samsun Büyükşehir Anakent, Bandırma Kırmızı'yı 88-81, Gelişim Koleji, Muğla Orman'ı 82-67 ve Yalova Group Belediye ise Pertevniyal'i 72-67 mağlup etti.

    Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda oynanan B Grubu karşılaşmalarında Acıbadem Üniversitesi, Beylikdüzü'nü 79-71, , Final Gençlik'i 78-58 ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Mamak Belediyesi Ankara DSİ'yi 89-78 yendi.

    Atatürk Spor Salonu'ndaki C Grubu müsabakalarında ise Durmazlar, Eskişehir Basket'e 77-75, Afyon Belediyespor, Düzce Belediyespor'a 72-56 ve Petkimspor, Türk Telekom'a 71-62 üstünlük sağladı.

    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:48
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