Mateusz Ponitka, Karşıyaka'da
Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Polonyalı kısa forvet Mateusz Ponitka'yı kadrosuna kattı.
Kulübün genel menajeri Selim Çınar, geçen sezon Stelmet Zielona Gora takımında forma giyen 23 yaşındaki şutör, oyun kurucu ve kısa forvet Ponitka ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.
Kariyerine Varşova Üniversitesi'nde başlayan Ponitka, daha sonra Asseco Prokom Gdynia, Oostende ve Stelmet Zielona Gora takımlarında forma giydi.
Geçen yıl THY Avrupa Ligi'nde Polonya ekibiyle Pınar Karşıyaka'ya rakip olan Ponitka, İzmir'deki müsabakada 6, Polonya'daki maçta ise 20 sayı ile oynamıştı. Genç oyuncu, geçen yıl THY Avrupa Ligi'nde 12 sayı ve 7,9 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.
- 08 Ağustos 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:08
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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