Mateusz Ponitka, Karşıyaka'da

Kulübün genel menajeri Selim Çınar, geçen sezon Stelmet Zielona Gora takımında forma giyen 23 yaşındaki şutör, oyun kurucu ve kısa forvet Ponitka ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

Kariyerine Varşova Üniversitesi'nde başlayan Ponitka, daha sonra Asseco Prokom Gdynia, Oostende ve Stelmet Zielona Gora takımlarında forma giydi.

Geçen yıl THY Avrupa Ligi'nde Polonya ekibiyle Pınar Karşıyaka'ya rakip olan Ponitka, İzmir'deki müsabakada 6, Polonya'daki maçta ise 20 sayı ile oynamıştı. Genç oyuncu, geçen yıl THY Avrupa Ligi'nde 12 sayı ve 7,9 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.