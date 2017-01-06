Obi Mikel de Çin'i tercih etti

İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin çalıştırdığı başkent temsilcisinde fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşı Oscar gibi kariyerini Çin'de sürdürme kararı aldı. Nijeryalı orta saha oyuncusunun haftalık 140 bin sterlin (Yaklaşık 650 bin lira) kazanacağı basına yansıdı.

2006 yılında 17 milyon sterline (Yaklaşık 76 milyon lira) Lyn Oslo takımından Chelsea'ye transfer olan ve 372 maçta forma giyen Mikel, Londra ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, 2 kez Premier Lig, 4 kez Federasyon Kupası, 2 kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Conte'nin taktik değişikliğe gitmesinin ardından ekim ayında ilk 11'deki yerini kaybeden 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Oscar da Çin'in Shanghai SIPG takımına transfer olmuştu.