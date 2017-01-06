Obi Mikel de Çin'i tercih etti
İngiltere Premier Lig lideri Chelsea'de forma giyen Obi Mikel, Çin Süper Ligi takımlarından Tianjin TEDA'ya transfer oldu.
2006 yılında 17 milyon sterline (Yaklaşık 76 milyon lira) Lyn Oslo takımından Chelsea'ye transfer olan ve 372 maçta forma giyen Mikel, Londra ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, 2 kez Premier Lig, 4 kez Federasyon Kupası, 2 kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Conte'nin taktik değişikliğe gitmesinin ardından ekim ayında ilk 11'deki yerini kaybeden 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Oscar da Çin'in Shanghai SIPG takımına transfer olmuştu.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:39
- Beşiktaş transferi resmen açıkladı
Toplam 13
Yorum
meD bu kadar yatırım yapıldı ise mutlaka iyice izlenmiştir.durduk yere bu kadar parayı harcamazlar.ace yorumlar yapmayalım,bi görelim futbolcuyu.
- Beşiktaş transferi resmen açıkladı
Toplam 13
Yorum
bjksevdalısı TAM ÇİN İŞİ OLMUŞ ADAM BU PARAYI RÜYASINDA GÖRSE İNANMAZ BUNUN İÇİNMİ FEDA DEDİK
- Beşiktaş transferi resmen açıkladı
Toplam 13
Yorum
seko ne oluyor yav kimin paraları saçılıyor adam 200000 euroya dandik bi takımda oynuyordu iyice işi çine döndürdük
Obi Mikel de Çin'i tercih etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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